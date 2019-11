Ricardo Gerónimo: “No tengo nada que ver con el robo en Claromecó”

Una de las personas que fueron mencionadas en un caso de robo ocurrido en Claromecó, estuvo en LU 24 para realizar su descargo, y aclarar que no tuvo nada que ver con el hecho en el que se lo imputa.

“Quiero aclarar que esta situación me llega por mensaje de mi cuñado, donde me dice que había una situación de un hurto en Claromecó, cuando hace rato que no voy por allá, estoy trabajando y cuidando a mi nene acá, quiero dejar en claro que no tengo nada que ver, tengo una bronca tremenda”, dijo Ricardo Gerónimo.

“Yo viajo seguido, me voy a Mar del Plata todos los sábados, con mi nene a ver a mi nena, tengo 40 años y trabajo desde los 10; sé lo que es la construcción, y a mí siempre me inculcaron que si quiero tener algo tengo que trabajar, si no tengo no tengo, prefiero cualquier cosa menos afanar:”

Angélica Aramendi, suegra de Gerónimo pidió a la Policía “chequear muy bien, porque según ellos mi yerno robó; primero salen en los diarios, en la radio, me parece que la falla es de ellos, que tienen que hacer su trabajo como corresponde, porque lo están haciendo mal, vos no podes culpar a una persona que ni siquiera la fuiste a buscar a la casa para informarle de lo que está pasando, él tiene una nena que está estudiando en Mar del Plata en el Colón, tiene becas que puede perder, está con su madre, luchándola, y él está en Tres Arroyos con su nene, haciendo un sacrificio bárbaro. Queremos explicaciones de la Policía de Claromecó”.

“Estas cosas se tienen que terminar, estamos cansados, no agarran a los chorros y ensucian a la gente buena, no puede seguir pasando”, concluyó.