Ricardo Iorio a juicio por amenazas tras un incidente en 2018 con el actual jefe del CPR Tres Arroyos

14 abril, 2021 Leido: 1273



En enero del año 2018, el actual titular del CPR Tres Arroyos, oficial principal Fernando David Isea, y el cantante Ricardo Iorio fueron protagonistas de una situación en la estación de servicio de Sierra de la Ventana, que derivó en una presentación judicial por “amenazas agravadas, por la utilización de un arma de fuego”, que se ventilará en los tribunales bahienses el 20 de abril.

El abogado que representa al funcionario policial, Dr. Valentín Fernández, integrante del equipo del Dr. Miguel Ángel Pierri, en diálogo con LU 24 sostuvo que “es un debate oral con la particularidad que no hay fiscal, la fiscalía desistió de la acusación, y la mantuvimos como particular damnificado, ante el desistimiento, por lo que llegamos a esta instancia en que estamos nosotros y por otro lado el señor Iorio con su defensor”.

“En 2018 hubo un altercado entre el Sr. Iorio y el Sr. Isea en la entrada de la estación de servicio de Sierra de la Ventana, que comenzó con un conflicto y cruce de palabras entre Iorio y el hijo de Isea, que en ese momento era menor de edad, y cuando interviene Isea como para separar, Iorio, según nuestra teoría del caso, propina las amenazas, diciéndole que se vaya y mostrándole de forma indirecta el arma de fuego que tenía en su camioneta; la circunstancia no pasó a mayores por la intervención de personal policial. Nosotros entendemos que con la frase con la que amenazó, llegamos a juicio, teniendo en cuenta el feo momento que pasó Isea, ya que esto tuvo mucha repercusión a nivel nacional, y no estaban muy en claro cuáles eran los roles, pero luego a través de las cámaras de video y declaración de testigos del hecho se pudo determinar la verdad de la situación que para nosotros configura delito”, describió.

“Vamos a mantener la acusación teniendo en cuenta las características del imputado que no tiene antecedentes penales, y la condena seguramente será de ejecución condicional y con una serie de cuestiones a cumplir; la idea nuestra es demostrar que el hecho existió, y que el Juzgado interviniente deberá condenar”, concluyó.

Volver