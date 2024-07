Rindes irregulares de soja y se aguarda buena cosecha de maíz

“La cosecha de soja está muy avanzada, prácticamente finalizando los últimos lotes con rindes muy irregulares” afirmó a LU 24 el ingeniero Justo Leucke, responsable comercial de Ceres Tolvas.

“En las zonas donde acompañó el agua hubo hasta 3000 kilos, pero donde se registraron menos lluvias fueron bastante malos: 500 kg”, aseguró.

Por otra parte, dijo que “se espera una cosecha buena de maíz”.

“Al ser un invierno que no fue tan llovedor pudieron arrancar, esta semana se largó bastante fuerte, y los rindes vienen siendo normales, con promedios de 5 y 6 mil kilos algunos lotes”, sostuvo.

Fina: “Falta agua”

Respecto a la siembra de fina, indicó que “está prácticamente finalizada”. “Se hace 60% cebada y el resto de trigo. Los perfiles no están cargados y seguramente será condicionante. Esperemos que acompañe al agua porque hay mucha expectativa”.

“Precios para nada alentadores”

En cuanto a los precios, Leucke advirtió que “no son para nada alentadores”.

“Todo lo que es commodities estuvo a la baja, sin grandes movimientos. Si los comparamos con años anteriores, no son para nada alentadores, por eso el tema de negocios está bastante quieto, vemos muy pocas ventas futuras”.

Asimismo, sostuvo que “se está recomendando vender girasol que, dentro de todo, está a buen precio, pero el resto de los cereales está a la baja”.

