Roban dos veces un taller en menos de 24 horas

20 julio, 2024 803

Delincuentes robaron dos veces en menos de 24 horas elementos de un taller chapista ubicado en calle Buchardo al 400 y se llevaron varias herramientas y hasta un secarropas.

“El primero de los hechos ocurrió el viernes, entraron por un portón delantero y robaron las herramientas de trabajo de toda la vida de mi viejo, ya retirado, y este sábado lo hicieron por el portón trasero” dijo a LU 24 Kevin Leonardi, hijo del dueño de la vivienda.

“Mi padre dice que quiere armarse”

Leonardi reclamó la instalación de cámaras de seguridad en el barrio y agregó: “quiero que el intendente Garate se comunique con nosotros para hablar sobre lo ocurrido, ya que también en un local que tiene mi padre alquilado acá al lado, donde funciona una verdulería fue robado en tres oportunidades. La policía dice que no tiene las herramientas para desarrollar una investigación suficiente; en el último robo se llevaron un secarropas de mi familia, estamos en manos de delincuentes y queremos que tomen cartas en el asunto, yo tengo miedo, porque mi padre dice que quiere armarse”.

“No queremos vivir en una casa llena de rejas mientras los delincuentes están libres, queremos al menos que los responsables de seguridad den la cara y ver cómo se puede resolver, esto da mucha impotencia” dijo y agregó “ellos no saben qué hacer, mi viejo no quiere ir a un cumpleaños ni a una fiesta porque tienen miedo de dejar la casa sola y que entren a robar, quiero que se comuniquen las autoridades conmigo porque estamos viviendo un momento difícil porque creo que el laburante de a pie tiene que tener seguridad para que estas cosas no pasen”, finalizó.

Volver