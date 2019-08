Roban elementos de la Junta Vecinal del Barrio Obrero: “Se han llevado hasta el mínimo detalle”, expresan

Este jueves a la tarde, integrantes de la Junta Vecinal del Barrio Obrero se encontraron con que delincuentes habían sustraído elementos de la sede que se encuentra ubicada en las calles Canadá y Chile.



Allí se dictan asistencias técnicas y al iniciar una clase esta tarde Claudia González se encontró con los vidrios rotos de una ventana y que faltaban garrafas, caloventores, de aire frio y caliente, y pavas.

“Rompieron e hicieron destrozos y no es la primera vez, sino que hace un mes nos robaron una pava eléctrica que habíamos colocado dinero entre todos para ir equipando este sitio”, expresó a LU 24 González.

Además contó que “más allá de que se dan las asistencias, y el grupo es concurrido de chicos y de personas de todas las edades, es un lugar también de contención y esperamos que esto no vuelva a suceder, que no podemos estar reponiendo las cosas, ya no sabemos qué hacer, un alarma es mucho el importe por mes”.

“No nos han llevado a nosotros, porque llegamos a la conclusión de que no nos quieren, si no nos hubiesen llevado también. Hasta el mínimo detalle se han llevado, es innumerable las cosas que sean llevado, el destrozo, la limpieza, volver a colocar vidrios y esto no se puede sostener más y nosotros el especio lo necesitamos para contención, para trabajo y para los chicos que vienen a apoyo escolar e inglés”, dijo indignada.

Por último advierte a la comunidad que “no compre cosas que no tiene que comprar porque es una forma de ayudarnos entre todos”.

La denuncia fue radica en la Comisaría 1° de Tres Arroyos.