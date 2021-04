Roban en un taller y se llevan costosas herramientas

En la tarde de este miércoles, Juan Gancedo fue víctima de un robo en su taller ubicado en Olivero Duggan 1245.



Le sustrajeron un cajón de herramientas, con dos juegos de llaves completas, una soldadora de bajo consumo y tres juegos de tubos.

Consultado por LU 24, Gancedo dijo que “el taller tiene 3 galpones, y a las 6:00 empieza el movimiento porque es continuo, y siempre hay alguien trabajando”. Mencionó que el hecho ocurrió entre las 18:00 y 19:00 horas.

Además, aseguró que este no fue el primer robo que sufre sino que es el tercero, y afirmó: “No hago la denuncia porque siento que perdés el tiempo y no recuperás nada. No por la policía, ellos cumplen muy bien su función, sino por la Justicia”, concluyó.

