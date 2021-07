Roban en una casa del Barrio Municipal: “Sea mucho o poco, me arruinaron”, dijo la damnificada

28 julio, 2021

Delincuentes sustrajeron dos garrafas y un parlante, previo a romper la puerta de una vivienda de calle Catamarca 1080, ubicada en el Barrio Municipal.

Según contó a LU24 la damnificada, Yesica Giorgio, todo lo que tenía en la casa era donado por los vecinos y prestado, como en el caso de las garrafas, para que pueda vivir en ese lugar con su hija.

El robo se produjo hoy a la mañana luego de que se fue a trabajar a las 8 de la mañana y a los pocos minutos un vecino se comunicó para avisarle que le habían entrado a la casa.



“Se llevaron dos garrafas, una que usaba para la cocina y la otra para la pantalla, y un parlante, es lo que alcanzaron a llevarse porque una vecina escucho los perros y sintió una explosión por la rotura de la puerta, ella se levanta a los gritos y se ve que se asustaron y se fueron. Sea mucho o sea poco, a mí me arruinaron porque es prestada las cosas que yo tenía y aparte era lo único que tenía para la nena. Tuve que hablar con la gente que me las prestó y explicarle la situación”, dijo.

Además mencionó que la puerta de la casa es precaria y tuvo que comprar un candado grande por seguridad, “se cansaron de intentar abrir el candado con un cortafierros, como no pudieron, entonces explotaron la puerta”.

Finalmente expresó que no quiere vivir más en esa casa, “estoy viendo si me pueden ayudar en alguna piecita con un baño u otro lugar para alquilar porque yo acá no quiero estar más”.

