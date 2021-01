Roban hidrolavadora del patio de una casa en 9 de julio al 1100

15 enero, 2021

Maximiliano Vidaurreta denunció el robo de una hidrolavadora en la noche del miércoles de su domicilio de calle 9 de julio 1130.

Vidaurreta dio testimonio a LU 24 y dijo: “llegué a las 21:30 a mi casa me di cuenta que tenía el portón abierto y vi me faltaba la hidrolavadora, una Gamma Elite 130 color celeste y negra con detalles en aluminio, completa, estaba casi nueva. Ahí nomás salí a recorrer el barrio luego de hacer la denuncia a la policía, porque los sujetos estos que roban dejan escondidas las cosas en terrenos baldíos para que no los encuentren.

“Tenemos conocimiento de quien podría ser”, dijo, a la vez que agradeció “cualquier información que puedan aportar para poder recuperarla”, y recomendó que “no compren lo robado por dos pesos”.

“Me di cuenta que es una persona sola quien me robó, porque es una maquina pesada, y además tenía otras cosas para llevarse y no las tocó. Era un barrio tranquilo pero parece que ahora ya no”, concluyó.

