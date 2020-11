Roban un televisor, una PlayStation 3 y un iPhone 7 de una vivienda con sus propietarios dentro

3 noviembre, 2020 Leido: 877

Esta madrugada, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Uspallata 292 y se llevaron distintos artefactos tecnológicos, como un televisor de 21”, una PlayStation 3 y un iPhone 7.

Según indicó a LU 24 Maximiliano, víctima del robo, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada y los malvivientes habrían ingresado por una ventana mientras los residentes dormían.

“El chico estuvo a la tarde, pasó por afuera de casa y ya en el barrio lo conocemos todos. Se tomó la delicadeza de sacar cable por cable y además se llevó una mochila mía y 200 pesos de la billetera de mi mamá”, explicó el joven a LU 24.

“Se siente más que inseguridad impotencia, porque es el lugar donde nosotros comemos y pasamos años de nuestra vida en esta casa y en este barrio y nunca nos había pasado. No somos de tener muchas cosas y una vez que logramos tenerlas viene este pendejo a robarnos para poder comprarse droga”, manifestó indignado.

“Yo el televisor lo tenía conectado a mi herramienta de trabajo que es la computadora. Llamamos a la policía pero no ha hecho nada, fui hasta la casa del chico y busqué las cosas, busqué por todos lados pero no había nada de lo que me han robado”, finalizó.

