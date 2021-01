Robaron 50 gallinas ponedoras de una quinta

En la madrugada de este miércoles, dos jubilados fueron víctimas de un robo mientras dormían, en su quinta ubicada en Aníbal Ponce 1397, al lado de la Feria de la Sociedad Rural.

Los delincuentes ingresaron a la propiedad de Noemí Giordano (76) y Manuel Aguado (87) y se llevaron 50 gallinas ponedoras, la batería y herramientas de un auto, entre otros elementos.



Según manifestó la mujer a LU24, los malvivientes entraron de noche aprovechando que llovía y que ellos dormían, por eso no escucharon nada. También sostiene que ingresaron por el campo vecino y que en un vehículo se llevaron la totalidad de los animales que pertenecían a su yerno. Además mataron a un gallo e intentaron llevarse un lechón porque encontraron pisadas en el chiquero.

No hay denuncia ante la policía ya que, al decir de la señora, no es la primera vez que le roban.

