Robaron artículos de pesca y herramientas de una vivienda

Delincuentes robaron artículos de pesca y herramientas varias de la vivienda ubicada en avenida Libertad 955, propiedad de Abel Aristain.

El damnificado le contó a LU 24 que los ladrones, a la madrugada, “entraron por un ventiluz del costado al galpón que tengo y se llevaron 6 cañas, 2 de mar y 4 de laguna, 2 reeles, unas suecas y unas tenazas”.



“Aparentemente son menores, me revolvieron todo seguro algo más falta. Llamé a la Policía, me atendieron muy bien y vamos a ver si por las cámaras de seguridad se puede ver quiénes son los que entraron”, agregó.

“No es la primera vez que me roban y estoy bastante caliente, es una cosa de locos. Son cañas de fibra, buenas, que me han regalado, que tienen un valor muy importante”, lamentó.

“La otra vez me robaron de todo y no apareció nada, por lo que espero que esta vez se puedan recuperar las cosas. No deben estar muy lejos”, finalizó.