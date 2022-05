Robaron bancos de un Food Truck ubicado en Ameghino 690

Los dueños de un Food Truck se encontraron con la sorpresa que desconocidos robaron bancos que tenían para comodidad de la gente que compra en el lugar.

Melina Reynoso, propietaria del negocio ubicado en Ameghino 690 dijo: “nos dimos cuenta ayer a la tarde que nos robaron los bancos que tenemos, aparentemente se los llevaron el martes a la madrugada y son para el uso de la gente.

Hicimos una publicación para que los devuelvan y si no lo hacen, por las cámaras veremos quienes fueron los que se llevaron los dos bancos largos de color blanco. Eran pesados y seguramente se necesitó más de una persona para transportarlos.

Esperemos que los vuelvan a dejar en su lugar, nosotros los teníamos sin atar porque están las cámaras de seguridad, esperemos que los vuelvan a colocar de donde los sacaron y si no, los próximos tendremos que atarlos para que no los roben”.

