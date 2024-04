Robaron batería de un camión en Constituyentes al 400

“Tuvieron tiempo de sacarla, usaron una llave y también quebraron un fierro que tiene en medio para sujetarlas”, agregó y estimó lo robado en unos 300 mil pesos, a valores actuales de mercado.

“Vine a la radio para hacer una advertencia sobre todo a los colegas transportistas”, dijo, y describió las características: “es una batería Mateo de 180 de 12 voltios, por si las ofrece alguien”, manifestó.

“Es mi herramienta de trabajo, ahora hace como un mes que no trabajaba porque estaba complicado de salud, hoy a la mañana iba a llamar a la planta para la que trabajo para que me pusieren en la lista, y mi señora me dijo “se te salió la tapa de la batería y yo le dije que me robaron la batería”

“Es la primera vez: hace 62 años que vivo en la misma dirección y nunca nos había pasado. Me llama la atención, ojalá me equivoque pero en estos días vamos a ver la camioneta que compra baterías, porque no puede ser, cada vez que empiezan con los robos de la batería esto pasa”, concluyó.

