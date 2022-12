Robaron dos ruedas completas de una camioneta en Betolaza al 700

19 diciembre, 2022

Miguel Galante, vecino de calle Betolaza 726 denunció el robo de dos ruedas completas de una camioneta Ford Ranger de su propiedad que había dejado estacionada frente a su domicilio.

“Me avisó un vecino a las seis de la mañana, la verdad me sorprende, porque la he dejado otras veces, este es un barrio muy tranquilo”, dijo a LU 24 y especificó que “me robaron las dos, del lado izquierdo, sobre la calle y me dejaron la camioneta sobre dos piedras”.

Manifestó que posee seguros y que también realizó la denuncia policial.

