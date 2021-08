Robaron elementos de una obra en construcción

22 agosto, 2021 Leido: 1213

En la tarde de sábado, Damián Arias informó a LU 24 que fue víctima de un robo, en la zona este de la ciudad. Según comentó, delincuentes desconocidos le sustrajeron herramientas de mano, el alambrado divisorio y demás bienes, destinados a la construcción de su vivienda.



Asimismo, confirmó que intentó realizar la denuncia pero le dijeron, en la Comisaría, que “estaban ocupados y que no se la podían tomar”, y agregó que “me tomaron los datos para llamarme más tarde pero no ha pasado nada, no lo digo para quejarme, sino que quiero que pongan algún patrullero”.

“También me enteré que les robaron a varios vecinos, a otro le robaron el tendido eléctrico. Es un lugar que está en obra”, finalizó.

Volver