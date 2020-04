Robaron elementos en Winas Resto

3 abril, 2020 Leido: 29

Desconocidos ingresaron al local Winas Resto y sustrajeron una moto, un televisor y una computadora, tras violentar la cerradura de la puerta delantera del comercio en plena cuarentena obligatoria.

Mirta Muñoz, propietaria del lugar se mostró indignada, ya que según aseguró a LU 24 no es la primera vez que son víctimas de la inseguridad.

“Yo no tendría ni que estar viniendo a trabajar por mi edad y lo hago para ayudar a los empleados con esta situación que estamos viviendo. Anoche nos fuimos después de hacer delivery y quedó todo normal. Hoy vengo a la mañana y me encontré con esto. La verdad es que me siento desprotegida”, indicó.

Fue radicada la denuncia policial.

Volver