Robaron en confitería “Macanudo”: “esto no es hambre”

26 mayo, 2020 Leido: 1596

Ignorados ingresaron a lo madrugada a la confitería Macanudo en Av. Moreno e Istilart, tras forzar un ventiluz, y se alzaron con dinero, incluso el reservado para las trabajadoras del lugar.

El hecho fue descubrió esta mañana por su propietario, Javier Larrea, quien le dijo a LU 24 que “es feo llegar y encontrarte con un robo. Es la segunda vez que nos sucede, la primera fue en el otro local donde estábamos que nos forzaron una puerta y nos dañaron. Ahora “tuvimos la suerte” de que no nos rompan nada”.

“Larry” informó que “se llevaron la plata que normalmente los comercios dejamos por si pasa algo y sustrajeron un sobre que estaba destinado a las chicas que están en estos momentos haciendo cuarentena, ya que ayer tuvimos la suerte de trabajar algo”.

“No sé cómo se sigue”

“No sé cómo se sigue. Hace casi 80 días que estamos cerrados y que te suceda esto es muy feo”, remarcó.

Larrea contó que antes del aislamiento concurrían unas 11 personas a buscar comida y en este sentido lamentó que “en vez de llevarse quesos, carne –que no hay mucha- o jamón, agarran la plata. Evidentemente no es hambre. Eso sí estuvo muy inteligente porque dejó las monedas y los billetes de 5 pesos que no le sirven”.

“Entraron tras forzar un ventiluz que tenemos sobre la calle Istilart”, explicó el damnificado.

“Hay que darles un palazo en la cabeza: esto no es hambre”

“No quiero culpar a nadie ni la Policía ni la Municipalidad. Solamente hay que agarrarlo cuando están saliendo o entrando y darles un palazo en la cabeza. Esto no es hambre”, consideró.

“A las 10 de la noche no anda nadie, nos mandaron a todos a dormir, queda algún repartidor y nadie más. Hoy la Comisaría tiene 2 o 3 móviles para cubrir Tres Arroyos: es imposible desde el punto de vista municipal hasta policial tener una solución para esto. La única es que si encuentro a este muchacho entrando a mi local no le va a ir bien o no me va a ir bien a mí. Seguro no me roba más. Si se hubiera llevado la comida no pasaba nada pero vino exclusivamente a llevarse la plata. Hace 5 años que estoy a cargo de este negocio y no me fui ni un día de vacaciones a ningún lado y estos malnacidos hacen estas cosas, a quién voy a culpar”, dijo con indignación.

“Lo único que le agradezco a esta persona que entró es que no rompió nada pero no le agradezco que nos dejó sin la posibilidad de darle a las chicas que trabajan de tener un peso en las casas. Que lo disfrute mucho”, concluyó.

