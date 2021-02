Robaron en el club Quequén de Oriente: la Policía recuperó algunos elementos

5 febrero, 2021 Leido: 56

Desconocidos sustrajeron diversos elementos, entre ellos herramientas y alimentos, de la sede del club Quequén de Oriente. Según indicaron sus dirigentes en la red social Facebook, la Policía recuperó una motosierra y una motoguadaña, no obstante lo cual compartieron una sentida reflexión en torno al trabajo comunitario de la entidad y los costos que insume.

“Hay días que son muy tristes y hasta frustrantes, sobre todo cuando el esfuerzo y las horas de trabajo van dedicadas, pensadas y llevadas adelante por y para brindar un mejor servicio o al menos variadas opciones para la comunidad.

A veces creemos que todas las personas saben el sacrificio que cuesta obtener lo que uno desea o lo necesario para vivir y progresar…

Una institución no está fuera de ello y de hecho, quienes la conforman, lo hacen con el único interés de generar un beneficio que traspasa la individualidad y lo económico.

Como cada actividad, la apertura de la pileta tiene sus costos y sus desafíos, mucho más en este año tan particular. A pesar de ello y con la incertidumbre de cada día, la Subcmisión de Fútbol se puso el desafío al hombro, trabajando no solo para que el hermoso predio pueda ser disfrutado sino para recaudar, poquito o mucho, algo de dinero que permita tanto al club, a las familias y a los niños, retomar la actividad sin una “mochila” tan grande…

Lamentablemente, hay personas que no les importa, lo poco o mucho que se pueda lograr y mucho menos, que la existencia y el trabajo de una institución beneficia a una la comunidad.

Durante el día de ayer (04/02/2021) algunas de esas personas, entraron al predio y se llevaron herramientas y mercadería.

Gracias al accionar de la policía, hoy 05/02/2021 se ha recuperado lo más costoso, pero de lo que no nos podemos recuperar aún, es del dolor inmenso que genera que sucedan estas cosas.

El club repudia totalmente los hechos delictivos y a su vez, desea y trabaja para que esto no vuelva a ocurrir.

Oriente es una comunidad tan solidaria, que hasta con aquellas personas que nos irrumpen la tranquilidad que tanto la caracteriza, nos quedamos intentando comprender y dando nuevas oportunidades.

Por favor, colaboremos entre todos, comunicando si vemos algo, no comprando cosas que no sabemos de dónde salen, denunciando, aclarando y cuidando que todo lo bello que nos “hace diferente” se logre mantener en el tiempo.

Muchas gracias a todos por su preocupación y colaboración, en esta situación y en cada actividad que con esfuerzo, amor y trabajo, llevamos adelante para la comunidad”, finaliza el texto.

Volver