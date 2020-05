Robaron en “El Tata Rey”, a tres cuadras de la Comisaría

26 mayo, 2020

Autores ignorados ingresaron esta madrugada a la fábrica de pastas “El Tata Rey”, propiedad de Romina Fussaro, ubicada en Gomila 220, a tres cuadras de la comisaría de Tres Arroyos.

Los delincuentes rompieron la puerta de entrada, violentaron la caja registradora, se llevaron el cambio y ocsionaron daños. No se llevaron comestibles.

Romina Fussaro, la propietaria del comercio, dijo a LU24 que los colaboradores cuando llegaron hoy a las 6 a trabajar, se encontraron con la desagradable sorpresa. No queda otra, expresó, que reforzar las medidas de seguridad, colocar rejas, cámaras y lo que sea necesario. Esto da la pauta que si no nos cuidamos nosotros mismos, no nos cuida nadie.

