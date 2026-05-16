Robaron en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil. Se llevaron objetos de gran valor

16 mayo, 2026 0

Objetos de alto valor sentimental y deportivo, entre otras cosas, fue el botín de delincuentes que desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil durante la noche de este viernes.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Don Bosco, donde no había nadie al momento del robo, y los ladrones robaron dinero, joyas, relojes, trofeos, medallas y varias raquetas que pertenecían al extenista.

Para cometer el ilícito rompieron uno de los ventanales para ingresar la madre de Del Potro descubrió el robo y avisó a la policía, cuando al llegar, se encontró con toda la casa desordenada.

Los investigadores manejan la hipótesis de una inteligencia previa al hecho, ya que algunos efectos sustraídos se encontraban en lugares de difícil acceso, los delincuentes habrían estado un buen tiempo en el interior de la vivienda, y otras pistas puntuales, por lo cual trabajan intensamente para esclarecer el caso.

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