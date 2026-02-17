Robaron en La Pampa, vacacionaban en Monte Hermoso y terminaron presos

17 febrero, 2026 0

Cuatro personas fueron detenidas este lunes en Monte Hermoso durante un allanamiento vinculado al robo a una caja fuerte ocurrido el 13 de febrero en Santa Rosa, La Pampa, donde sustrajeron 20 mil dólares, 6 millones de pesos y dos notebooks de oficinas inmobiliarias.

El operativo, concretado en una vivienda de calle Los Fresnos 261, fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Monte Hermoso y efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I de Santa Rosa, en cumplimiento de un exhorto dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Bahía Blanca.

En el lugar fueron detenidos Diego Sánchez Batlle (35), Sergio Gastón Rolando (37), Yohana Daniela Lazo (28) y Lorena Belén Azconga (28), todos oriundos de Santa Rosa, en el marco de una causa caratulada “Robo calificado por escalamiento” y “Hurto calificado”. Interviene el fiscal Facundo Emanuel Bon Dergham, titular del Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Juicio Directo de Santa Rosa.

Según se informó, el robo se produjo el 13 de febrero en un inmueble de calle Entre Ríos 88 de Santa Rosa, donde funcionan las firmas “Ascheri Bienes Raíces”, propiedad de Cuyen Ascheri, y “Bonjour Negocios Inmobiliarios”, de Julio Polo. Los autores habrían ingresado tras escalar un paredón lindero y dañar el ventiluz del baño, para luego violentar una caja fuerte ubicada en una oficina mediante el uso de herramientas y una máquina de corte. (La Brujula 24)

Volver