Robaron en Panadería Industrial: “hace 8 meses me pasó lo mismo”

15 septiembre, 2021 Leido: 739

En la madrugada de hoy, delincuentes desconocidos ingresaron forzando y rompiendo una de las puertas laterales en la Panadería Industrial, ubicada en la esquina de Larrea y Reconquista, y robaron mercadería valuada en aproximadamente 45.000 pesos. Su dueño, Rubén Bernardi, dijo a LU 24 que “fue a las 3:30 hs. vi la luz prendida, me pareció raro, pero cuando me baje del vehículo vi que la puerta estaba entreabierta, pensé lo peor, que me habían robado”.



“Hace 8 meses me pasó lo mismo, me habían violado el candado”, se lamentó Bernardi.

En cuanto a los bienes materiales que le fueron sustraídos, Bernardi informó que “me vaciaron una heladera de gaseosas y la de lácteos donde tengo los quesos y fiambres, además, una heladera mostrador donde están todos los productos de maxi consumo y una vitrina en donde están todas las golosinas”.

“Fue importante, fue más que la primera vez, hay que seguir adelante para poder salir de esta, ponerle el lomo al asunto. Tengo que sacar bien la cuenta, pero estimamos que las pérdidas son entre 40.000 y 45.000 pesos, también me faltaron tres camperas y un par de zapatillas que no llegue a estrenar”, detalló.

“Llamamos a la policía y a los 20 minutos estaban acá, nos tomaron declaraciones. No me comentaron nada, mañana a la mañana, me van a informar a ver como siguen el asunto”.

Asimismo, Bernardi cree que, debido a la cantidad de mercadería que le robaron, fueron más de dos personas las que ingresaron a su local, y para el, los mismo se movilizaban en un vehículo.

“Las roturas, comparado con la vez anterior, fueron más leves pero las pérdidas económicas fueron mucho mayores”, finalizó.

Volver