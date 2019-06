Robaron en tres departamentos para alquiler turístico en Reta

Desconocidos ingresaron a tres departamentos para alquiler turístico propiedad de Daniel Abt y su familia, en Reta, y se llevaron el mismo número de televisores LCD de 32 pulgadas. Abandonado en las inmediaciones dejaron un microondas, seguramente porque no podían trasladarlo en el momento. Por el hecho, que no fue informado por las autoridades, la familia Abt realizó la denuncia de inmediato en la dependencia policial de Balneario Reta, pero hasta el momento no se han producido novedades en torno al caso.



Según se indicó a LU 24, Daniel Abt y su esposa llegaron a los departamentos y a la casa contigua, que ocupan normalmente en verano, el jueves 20 cerca del mediodía. Ya cuando arribaron al lugar, ubicado en calle 33 entre 44 y 46, advirtieron que las cortinas de la planta baja de los departamentos no estaban colocadas como usualmente las dejaban. Al acercarse a una de las unidades notaron que la ventana había sido forzada y que el televisor ya no estaba colgado en su lugar, por lo que sin ingresar a la propiedad, decidieron ir a la dependencia policial a advertir sobre la situación.

Regresaron a los departamentos acompañados por tres policías, que efectuaron una revisación del lugar aunque no habrían levantado huellas, según el relato de la familia. Y hallaron entonces el microondas tirado.

De acuerdo a lo indicado por la familia, los autores del hecho lograron forzar las ventanas de acceso a los departamentos rompiendo las trabas del centro de las aberturas. Es la primera vez que viven una situación similar, en 15 años que llevan como turistas y emprendedores en Reta.