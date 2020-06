Robaron en una vivienda de calle Talcahuano al 400

25 junio, 2020 Leido: 2404

Sara Arnoulet denuncia que en la madrugada de hoy delincuentes se llevaron varios elementos de su vivienda ubicada en Talcahuano al 465. En dialogo con LU 24 contó que viene sufriendo robos desde octubre del año pasado.



“No es la primera vez que me roban. Desde octubre del año pasado vengo sufriendo. Primero me robaron dos garrafas, después dos alargues, una radio, el lavarropa, perdí la cuenta de todo lo que me robaron. Anoche se llevaron la cama y unos días atrás me robaron la mesa, hasta dos sillones viejos que estaban rotos y una cocina a gas que no anda”, dijo.

La mujer también declaró que está residiendo en Orense y por la cuarentena no podía venir seguido a la casa. Un vecino le dio aviso de los faltantes.

Volver