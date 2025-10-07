Robaron ganado en Coronel Pringles

7 octubre, 2025 0

En un establecimiento ganadero de la localidad de Krabbe ubicada a unos 40 kilómetros de Coronel Pringles fueron sustraídas 35 vacas. Según los lugareños, ya son reiterados los faltantes en la zona.

El hecho fue advertido el jueves pasado, durante un relevamiento sanitario. Al realizar el conteo de hacienda tras encerrar los lotes, se detectó que faltaban 35 vacas respecto al registro previo, según lo declarado por el encargado del establecimiento Yaravi, que pertenece a la firma Tresnal Agropecuaria.

Realizada la denuncia, personal policial de la Comisaría de Policía Rural se hizo presente en el campo para recabar información y evidencias.

Según testimonios, los faltantes en la zona durante el 2023, fueron 11 vacas, con exposición pública ante la Municipalidad. En 2024, el número descendió a 2 animales.

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales de detenciones ni recuperación de los animales. La denuncia fue formalizada, y las autoridades investigan posibles responsables, rutas de escape y ubicaciones donde podrían encontrarse las vacas faltantes.

