(videos) Robaron garrafas en la planta de YPF Gas Linolan. Reforzarán la seguridad

24 marzo, 2026 131

Un nuevo hecho delictivo afectó las instalaciones de YPF Gas Linolan, ubicada en la calle Chaco 780. El incidente ocurrió este lunes por la noche, minutos después de las 22:00, cuando dos delincuentes lograron vulnerar el perímetro del predio tras cortar el alambre de púas en el sector de los fondos.

Una vez dentro, los malvivientes se dirigieron rápidamente hacia la plataforma de almacenamiento y sustrajeron cuatro envases de garrafas vacíos.

Sin embargo, el robo no pudo completarse según lo planeado: la intervención del vigilador de turno y la presencia del can de seguridad alertaron a los intrusos, quienes se vieron obligados a abandonar dos de las garrafas en el lugar para facilitar su escape por el mismo sitio donde habían ingresado.

Efectivos policiales arribaron al establecimiento de inmediato tras recibir el aviso y procedieron a realizar un rastrillaje por las inmediaciones, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.

Desde la empresa manifestaron su preocupación debido a que este tipo de ataques se han vuelto recurrentes en la zona, por lo que confirmaron que se encuentran trabajando en la implementación de medidas de seguridad adicionales para blindar el sector afectado y evitar futuras intrusiones.

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