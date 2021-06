Robaron, incendiaron y abandonaron un auto en Av. Esteban Echeverría al 2300

19 junio, 2021

Un automóvil marca Renault R11 fue robado, incendiado y abandonado en la Av. Esteban Echeverría al 2300. Fuentes policiales constataron que, hasta el momento, no hay ningún tipo de denuncia realizada.



El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado. LU24 habló con la propietaria del vehículo y ella aseguró que desconocía el desenlace. Aparentemente, y según lo que confirmó, la última vez que lo vio fue a las 12 de la noche del viernes.

La victima manifestó que el rodado fue hurtado por uno o más delincuentes desconocidos, y agregó que no sabe la hora exacta en la cual el vehículo desapareció, debido a que, hasta avanzados horas de la tarde, no salió de su domicilio. Alertada ante esta situación, dio aviso a sus familiares y no así a las autoridades.

La policía de Tres Arroyos, teniendo en cuenta que la denuncia no fue realizada, actuará de oficio para esclarecer el incidente.

