Robaron otra verdulería: relacionan el ilícito con el ocurrido en La Cacha

15 marzo, 2023

Milagros Samso, propietaria de Tierra Buena, una verdulería sita en Quintana y Bernardo de Irigoyen, la que fuera robada en la noche del domingo, madrugada de este lunes, detalló a LU 24 aspectos del hecho delictivo, que pudo comprobar una vez ingresada al comercio.

Explicó que “ entraron por calle Bernardo de Irigoyen, que es donde nosotros acopiamos papas, y forzaron un portón corredizo para acceder al interior; nosotros, al ingresar por la puerta de Quintana empezamos a ver que había cosas que no estaban en su lugar y entendimos que nos habían robado; no nos explicábamos por donde habían entrado, ya que al portón es grande, importante lo trabamos desde adentro, pero nunca nos imaginamos que iban tener la habilidad de sacar un baldosón para poder entrar”.

“Nos rompieron la caja registradora, se llevaron unos mil pesos a lo sumo que era para el cambio, y una notebook en la cual yo llevaba la administración y tenía además fotos y recuerdos personales, es lo que más me duele”, graficó.

“Es la segunda vez que nos roban, la otra fue hace unos tres años, por lo que pusimos rejas”, dijo y agregó: “hice la denuncia correspondiente, y me dijeron que en el transcurso de la mañana iban a pasar a tomar fotos y vinieron 17:30, había pasado mucho tiempo, tampoco ahí me sentí protegida”.

Se relaciona este robo con el que ocurrió en otra verdulería la misma noche del domingo, La Cacha, en Derqui y San Martín, por un modus operandi similar, ya que la contextura física de los ladrones de La Cacha, visualizada en un video, sería parecida a quienes pudieron ingresar a Tierra Buena.

