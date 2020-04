Robaron otra vez una mountain bike de alto valor de un edificio céntrico

Un nuevo robo sufrieron vecinos que residen en el edificio de calle Pedro N. Carrera 60, donde dos delincuentes, menores de edad, que estaban escondidos en los baños de servicio de la propiedad, robaron una bicicleta mountain bike cuyo valor es de 35 mil pesos.



Marcela Torres, una de las vecinas que reside en el edificio, dio a conocer la novedad a LU 24: “vivimos un mal momento, estamos muy indignados: tras que estamos pasando esto en esta pandemia nos volvieron a robar, yo volvía a las 20:00 de este jueves, entro a mi departamento y recibo una llamada de una vecina de que habían robado otra vez”, sostuvo y agregó que “habían forzado la puerta y entraron adentro del edificio, donde había tres bicicletas nuevas y se llevaron la de mayor valor, de 35 mil pesos”.

“Eso no fue todo: el Dr. Bronzieri, que vive acá, sacó la basura y vio la puerta abierta; luego dos vecinos repitieron la operación y se encontraron con la puerta abierta, los tres la cerraron, pero ha sido en ese momento en que se produce el robo, ahora estamos más preocupados porque “entraron al edificio”, relató.

“Vinieron dos patrulleros a quienes les manifestamos nuestra preocupación y otra vecina, que cerraron la puerta respectivamente, y cuando vieron que no había movimiento los delincuentes forzaron la entrada y se llevaron la bicicleta, luego llamamos a la policía vinieron dos patrulleros a quienes les manifestamos la preocupación, porque esta vez a diferencia de anteriores robos ocurridos anteriormente ahora entraron al edificio”, dijo Torres.

“Luego de ese robo se cambió el brazo de cierre del portón, se puso una luz, y se cambiaron las llaves, y parece que nos están vigilando todos los movimientos. El edificio esta prácticamente completo, faltan solamente tres familias que están haciendo cuarentena en el campo”, graficó.

“Se hizo la denuncia, por el seguro, la Policía recorrió las cámaras que mostraban más o menos algo; estamos con el portón roto, mañana vienen los de la alarma y vamos a poner cámaras”, explicó.

“Estos chicos parece que la cuarentena no la respetan para nada; se han incrementado veo que hay bastantes robos: Pedimos una custodia, pero se complicaba porque tenían tres vehículos para todo Tres Arroyos; quiero agradecer a la Policía porque vinieron “al toque” no tengo nada que decir, son menores de edad, y lamentablemente no se puede hacer más nada”, concluyó.

