Robaron por segunda vez en “Lo de Bocha”

5 junio, 2020 Leido: 1822



El local de venta de repuestos agrícolas “Lo de Bocha”, propiedad de Rubén Sagardoy, fue víctima nuevamente de un hecho delictivo. Robaron diversos elementos de gran valor en la madrugada.

Los malvivientes violentaron la puerta del frente del negocio ubicado en Domingo Vázquez 33 y se alzaron con compresores y un motor a explosión, aunque según manifestó su propietario, no descartan que “se hayan llevado más cosas”.



Sagardoy recordó que “hace 6 meses me entraron y ahora se llevaron más que la primera vez. Se llevaron algunos compresores, un motor a explosión y tengo que mirar que más falta. Volvieron a romper la puerta del frente y se llevaron lo que tenían más a mano”.

Relató que en la madrugada “son la alarma y sacaron lo que pudieron y dispararon. Cuando vinimos ya no había nada. Según los vecinos, andaban en auto por lo que escucharon ruidos. Tenemos que ver que sale en las cámaras”, advirtió.

Rubén Sagardoy aseguró que iba a realizar la correspondiente denuncia policial.

Volver