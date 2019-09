Robaron por tercera vez en el año en la Sociedad Francesa

La Directora de la Escuela de Danzas que funciona en la Sociedad Francesa de nuestra ciudad, Nora Solfanelli, denunció a través de LU 24 que desconocidos ingresaron por tercera vez en el año a la institución y que esta vez sustrajeron un equipo de música que utilizan a diario para los ensayos.



“Todo es muy raro. Pasó lo mismo que hace un mes atrás. Llevamos 3 robos en lo que va del año. El primero fue un celular de una alumna. Ella estaba en clase y alguien entró y revisó mochilas en los vestuarios. Hice la denuncia; cerramos todo con llave y no se abrió más esta parte en estos 3 meses. Hace un mes atrás, las chicas me habían regalado un equipo de música y lo comencé para llevar a las clases de danza contemporánea. Dejaba el equipo en la caja que se usaba solo para esa clase y al dia siguiente lo vamos a buscar y faltaba el equipo. Hablé con la comisión porque son varias personas que tenemos la llave, o que ingresan a realizar trabajos y demás, y yo estoy segura de que es alguien que tiene la llave y entra”, advirtió.

Solfanelli, recordó que ayer por la tarde debía reunirse con sus alumnas para adelantar su ensayo de cara a la inauguración del Polideportivo este domingo. “Les dije vamos a ensayar. Me retrasé y llegue 17.45 horas y estaban esperándome afuera. Pongo la llave, abro la puerta, entramos hicimos la clase. Cuando vamos a hacer la limpieza de la clase del ensayo el equipo comprado, que lo dejo detrás de un cajón y unos 6 metros de gaza y tapado con eso me lo piden las chicas y cuando levanto la cortina veo que el equipo no estaba”.

Muy afectada por la situación, Nora indicó que en ese momento llamó a la Comisión Directiva. “Me acerqué también al negocio de enfrente que tiene cámaras y le pedí que vea las cámaras, para saber quién sale con un equipo”.

Indignada por el hecho remarcó además que “te entran en tu lugar; revisan tus cosas; pones trabajo, pones ganas y que te roben elementos de trabajo y en este momento no puedo estar reponiendo uno todo los días”, dijo entre lágrimas.

Mencionó que por el momento no hizo la denuncia policial correspondiente, “si en las cámaras ven algo, ahí veré que hago. Tiene que ser alguien que tenga copia de la llave”, agregó.