Robaron tres bicicletas de la Escuela Técnica

Este miércoles, a las 15:30 horas, sustrajeron tres bicicletas del SUM de la Escuela Técnica. Según contó a LU 24 Mario Juárez, tío de una de las damnificadas una cámara de seguridad los filmó y aparentemente eran 4 jóvenes. Las tres bicicletas estaban atadas juntas.

Muy afligido dijo que “estaban atadas con cadenas y supuestamente, las cámaras que filmaron eran 4 chicos, no sé cómo pudieron hacer para llevárselas”.



Además indicó que “uno de los chicos tiene 40 cuadras para ir y venir y otro de ellos tiene que recorrer 5 kilómetros para llegar al colegio, come en el comedor para no tener que volver de nuevo. Otro de los chicos tiene 60 cuadras”.

“Ojala aparezcan por el bien de los chicos”, agregó.

La denuncia fue radica esta tarde en la Comisaría Primera de Tres Arroyos.