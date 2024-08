Robaron tres Smart TV y elementos de un taller de electrónica

22 agosto, 2024 0

El vecino Marcelo Cattáneo, habló con LU 24 sobre el robo de tres televisores Smart y diversos elementos de su taller de electrónica en calle Pueyrredón al 900.

“Es la segunda vez que me pasa, hace 5 años me robaron, nuca se supo nada”, manifestó.

“Cuando llegué este jueves a las nueve y diez de la mañana me encuentro con el portón barreteado; es un portón que lo empujás y se abre solo pero le rompieron la cerradura, lo barretearon”, describió, y agregó que “al entrar vi que se habían llevado tres televisores Smart, uno que había terminado de arreglar ayer, y a simple vista entre otras cosas un rollo de estaño que me costó 22 mil pesos, y estoy esperando a la Policía Científica para poder seguir revisando ya que me pidieron que no toque nada”.

“Cuando el dueño es amigable uno entrega uno de su propiedad, y si no es amigable hay que comprarlo”, manifestó respecto a cómo se solucionaría el problema ocasionado por el robo, y afirmó, visiblemente molesto, que “hoy vivimos al día: el oficio que tengo se utiliza para pagar cuentas, esto te da bronca, porque no tenemos solución para nada, yo ya tengo decidido ir por otro emprendimiento, eso ya es problema mío, pero ahora hay que solucionar esto no por mí, sino porque hay muchos robos, yo no veo que se encuentren productos robados, las motos, las bicicletas, publicados en los medios, no vemos a nadie, no encontramos nada, hay cámaras en la esquina, de Broncería El Crisol que las están revisando”.

“Yo tuve un hecho igual hace cinco años y no pasó nada; los de científica pueden encontrar alguna huella pero de ahí a que encuentren algo…”; yo quiero que se sepa que no estamos tan tranquilos, esto sucede acá, en Tres Arroyos”, finalizó Cattáneo.

Volver