Robaron una bicicleta del patio de una casa

5 agosto, 2020

María Cristina Martín denunció que delincuentes le sustrajeron este miércoles a la mañana una bicicleta del patio de su casa, ubicada en calle Maipú al 1200.



Contó que se dio cuenta que le faltaba al mediodía: “Como a las 6 de la mañana me desperté con unos ruidos tremendos, el perro ladraba como loco. Se despertó mi hija, todavía le decía que se callara. Yo me levante enseguida, miré en el patio y no había nadie, mire por adelante por la ventana y no vi nada. Resulta que al mediodía me doy cuenta que me habían robado la bicicleta”.

También dijo que sufrió un montón de robos en su domicilio y que es un barrio muy inseguro: “Esto no puede ser, vino el policía para hacerme firmar unos papeles y me decía que hay dos patrulleros para la ciudad. Es increíble”, sostuvo.

Se trata de una bicicleta marca “Labic” color fucsia y pidió que ante cualquier información se comuniquen con ella a través de las redes sociales. “Es la bicicleta de mi hija, era nueva y yo la quiero devuelta”, expresó.

