Robaron una bicicleta, un celular y una garrafa de una vivienda del Barrio Olimpo

14 marzo, 2022 Leido: 30

Autores desconocidos robaron una bicicleta, un teléfono celular y una garrafa de una vivienda ubicada en Liniers 1550.

“El sábado a la noche fuimos a la Fiesta del Trigo y cuando regresamos, entre las 12:30 y 1 de la mañana, vi que faltaba la garrafa, pero no me pareció extraño porque mi suegro vive enfrente y pensé que se había quedado sin gas, tampoco estaba el celu de la nena aunque creímos que lo había dejado en otro lado; y a la mañana veo que faltaba su bicicleta y nos dimos cuenta de que nos habían robado”, expresó a LU 24 Florencia Chidichimo.

Contó que radicó la denuncia y dijo que los ladrones “abrieron el candado que tiene la puerta, pero no rompieron ni revisaron nada. La bici estaba en el lavadero, el celu en la pieza y la garrafa debajo de la mesada. Se tomaron todo el tiempo. Nadie vio nada, hay cámaras en el barrio, pero hasta ahora no encontramos nada”.

