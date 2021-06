Robaron una moto en Pringles al 500: “Por favor que me la devuelvan, es mi único medio para ir a trabajar”

Una moto marca Corven de color rojo fue sustraída en la tarde de hoy. La misma se encontraba estacionada en calle Pringles al 500, a metros de la Comisaría Primera de Tres Arroyos.



La victima de hecho, Julia Monsato, dijo a través de las redes sociales: “No doy más de la angustia, creí que estando cerca de la comisaría no iba a pasar nada”, y pidió que “por favor que me la devuelvan, es mi único medio de transporte para trabajar, tengo un hijo con problemas y tengo que llevarlo a hacerse estudios todas las semanas”.

“Por favor te lo pido a vos que te la llevaste devolvemela, me destrozaste la vida. Hace meses que vivo en Tres Arroyos y ya me robaron 3 veces, soy una piba laburante que quiere lo mejor para su hijo”, concluyó.

