Robaron violentamente a una anciana en Coronel Pringles

11 julio, 2024

Una mujer de 89 años fue sorprendida por encapuchados que habrían ingresado por el fondo de su vivienda en Coronel Pringles, quienes la trataron con mucha violencia física y verbal, exigiendo que les entregue dólares.

La víctima, a pesar de su edad, fue maniatada y maltratada por los delincuentes que pretendían un botín que no existía. No obstante, se llevaron una suma de dinero no precisada y algunos objetos de valor.

La anciana, por sus propios medios, pudo soltar las ataduras y pedir auxilio de inmediato.

La Policía de la ciudad de Pringles procura dar con el paradero de los delincuentes, y se encuentra abocada al esclarecimiento del hecho. La víctima sufrió lesiones leves, además del shock emocional por la situación vivida. (eldiariodepringles.com.ar)

Volver