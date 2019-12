Robaron y faenaron una vaquillona en un establecimiento rural (Video)

Esta madrugada, delincuentes se llevaron dos vaquillonas de un establecimiento rural ubicado en Saavedra al 1800. El damnificado, Ceferino Barragán, contó a la LU 24 que “supuestamente los vecinos escucharon y no hicieron la denuncia por miedo a que después tomen represalias, pero hay mucho robo en esta zona y tenemos que estar con mucho cuidado”.



También precisó que junto con la policía estuvieron recorriendo y encontraron esta mañana una de las vaquillonas faenadas sobre Saavedra al 2800: “Ahí encontramos una vaquillona de más o menos 350 kilos y sigue faltando una que hasta el momento no lo hemos encontrado”, indicó.

Por otro lado detalló que el robo ocurrió mientras se encontraba en un cumpleaños: “Aprovecharon gente que por ahí nos andan controlando y sabía que no estaba en el lugar”, dijo.

Agregó que hace dos meses le faltó un animal y avisó a la policía: “A los vecinos también le han faltado animales, los robos existen y no sé qué hacer respecto a esto”, sostuvo.

