Robaron y quemaron una casa esta madrugada en Tres Arroyos (videos)

9 febrero, 2020 Leido: 8492

Una vivienda ubicada en la calle Aconcagua 1070 fue quemada intencionalmente tras ser robada. Así lo dijo su dueña Aldana Jaime a LU24. Agregó que vecinos le despertaron sospechas la presencia de dos personas jóvenes en moto. Las pérdidas son totales. La familia estaba en Claromecó. Fue a las 3 de esta madrugada.

“Nos robaron todo lo que había en la casa, se llevaron lo que se pudieron llevar y nos prendieron fuego la casa; fue a las tres y media de la mañana, nosotros no estábamos acá, yo vivo con mi mamá, mi hermano y dos gemelos, nos llamaron los vecinos, no nos quedó nada, ni siquiera el techo”, manifestó Aldana a nuestra emisora.

“Se acercaron mis hermanos pero ya no se pudo salvar nada de la casa, entraron, me robaron y lo poco que quedaba lo destruyó el fuego, en lo que me puedan ayudar sería mucho, yo y mi mamá tenemos enfermedades, no nos dejaron ni los medicamentos, mi mamá usa insulina, yo tengo tres tumores en la cabeza, estoy en tratamiento en Bahía Blanca, y los remedios que pude comprar yo más lo que me dieron allá, los que toma mi mamá, más de 15 medicamentos, no nos dejaron nada, ni ropa tampoco, estamos con lo puesto, en lo que me puedan ayudar será bienvenido, porque me quedé en la calle”, describió la vecina.

Quienes puedan colaborar, pueden pasar por el domicilio o comunicarse al 02983-15540938. La medicación que necesita es la siguiente: Levotiroxina 100; Enalapril 10; Bisoprolol 5; Metformina 500; Cabergolina 05; Furosemida 40 y Espironolactona 50.





