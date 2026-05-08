Robo a electricista: “sin mis herramientas no puedo trabajar”, dijo Gherbi (audio)
Este viernes, Marcelo Gherbi, tras publicar en sus redes sociales (ver nota) que delincuentes robaron de su auto una escalera plegable de aluminio marca Kluggan y un taladro atornillador a batería marca Omaha, dialogó con LU 24 y expresó que “sin esto, no puedo hacer nada, no puedo trabajar”.
Marcelo detalló cómo se dio cuenta del robo, al acercarse a su auto y ver vidrios rotos en la parte lateral. Actualmente, su trabajo como electricista, lo obliga a tener la escalera, indispensable para poder realizar su labor.
Para contactarse con él por cualquier información, enviarle WhatsApp al 2983 345786 o por Facebook: Marcelo Gherbi.