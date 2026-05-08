Robo a electricista: “sin mis herramientas no puedo trabajar”, dijo Gherbi (audio)

8 mayo, 2026 6

Este viernes, Marcelo Gherbi, tras publicar en sus redes sociales (ver nota) que delincuentes robaron de su auto una escalera plegable de aluminio marca Kluggan y un taladro atornillador a batería marca Omaha, dialogó con LU 24 y expresó que “sin esto, no puedo hacer nada, no puedo trabajar”.

Marcelo detalló cómo se dio cuenta del robo, al acercarse a su auto y ver vidrios rotos en la parte lateral. Actualmente, su trabajo como electricista, lo obliga a tener la escalera, indispensable para poder realizar su labor.

Para contactarse con él por cualquier información, enviarle WhatsApp al 2983 345786 o por Facebook: Marcelo Gherbi.

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