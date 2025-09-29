Robo a la Sra. Lemble en Orense: sin resultados aún

Una cámara de seguridad instalada frente a la casa de la mujer mayor robada la semana pasada en Orense, registra con lujo de detalle el movimiento de los delincuentes cuando fueron por un botín que no existía y se llevaron plata que no les alcanzó para cuarto tanque de combustible.

Los ladrones son tres. Los rostros son visibles en los videos, pero son caras no conocidas en el medio.

Llegaron en una Amarok robada, dado que la chapa patente corresponde a otro vehículo similar, de la misma marca y modelo pero de diferente color.

Según reza en el expediente judicial, se transportaban en un vehículo que tiene una chapa identificatoria colocada que es original de otra Amarok de color diferente robada en Miramar.

El seguimiento se hizo hasta las puertas de Necochea, dado que pudieron ver que huyeron por la ruta 72 con destino a Energía.

En la rotonda de acceso a Necochea, “se peredió” y deberían chequearse todas las cámaras de la ciudad para lograr algún dato, cuestión esta que hasta el momento no ha dado resultados.

Lo cierto es que no hay certeza de por qué eligieron a la víctima. Qué dato tenían, que a la postre resultó falso que fueron hasta Orense para robar 30.000 pesos. Ello intriga mucho a los investigadores que tienen infinidad de datos para procesar, pero de repente se desvanecen las posibilidades de esclarecer.

