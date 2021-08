Robo a Paso a Paso: “se llevaron hasta las nuevas camisetas de Messi”

25 agosto, 2021

En la madrugada de este miércoles, delincuentes desconocidos ingresaron al local Paso a Paso, ubicado en calle Chacabuco N° 456, y sustrajeron indumentaria deportiva valuada en aproximadamente 50.000 pesos. La víctima, Juan Agudo, dijo a LU 24 que “hoy mi señora vino a abrir el negocio y se encontró con la cerradura rota, ropa tirada y las perchas en el piso”.



“Robaron camisetas, camperas, buzos de abajo y de arriba, agarraron las mochilas y las llenaron con mercadería. Además, se llevaron la plata de la caja”, informó.

“Ni siquiera rompieron la reja, entraron por un espacio muy reducido. Hoy serian 50 o 60 mil pesos, exactamente no sabemos porque todavía no hicimos el conteo”, lamentó y agregó que “justo habíamos recibido camisetas nueva, la famosa de Messi, prácticamente se llevaron todo lo de adulto”.

“Fuimos a hacer una denuncia pero con la burocracia que hay uno tiene que esperar, y justo ahora es la hora de abrir. Así que iremos más tarde, según nos dijeron están viendo el tema de las cámaras pero hasta el momento no hay nada en concreto, hay que ver si funcionan también”, finalizó.

