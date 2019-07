Robo al ex director de la Escuela Técnica: estaba en su casa pero no escuchó nada

El ex director de la Escuela Secundaria Técnica N° 1, profesor Lorenzo Hugo Albani, sufrió un robo en su domicilio de calle Matheu 1071.

El hecho ocurrió el pasado martes por la tarde cuando ladrones rompieron la ventana del frente para ingresar y se llevaron dinero y dos televisores. Él se encontraba en el fogón y no escuchó nada.

Albani le contó a LU 24 como se dieron los hechos. En primer término dijo que “entre las 18.30 y las 19 hs me rompieron la ventana que da al pasillo e ingresaron, me sustrajeron dos televisores, algo de dinero y documentos personales”.

“En realidad yo estaba en la casa, estaba en el fogón, más o menos a 15 metros, la verdad que no sentí nada. Rompieron la ventana, no sé cómo no hicieron ruido los vidrios al romperse”, explicó.

El hombre además argumentó “no haber escuchado nada”, indicando que “yo me enteré al rato cuando llegó mi señora, que se dio cuenta que estaba la ventana rota. Hice la denuncia, vino enseguida la policía y también científica, pero lógicamente no es una novedad, los robos ocurren muy a menudo”.

“Agradecería si alguien encuentra la documentación se comunique con la radio para hacérmela llegar”, finalizó.