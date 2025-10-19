Robo al Museo del Louvre: en 7 minutos, se llevan joyas de Napoleón y Eugenia

Un robo de “joyas de valor inestimable” en el Museo del Louvre de París provocó el cierre completo del recinto este domingo, según confirmó el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez.

El funcionario detalló en declaraciones a France Inter que los ladrones accedieron al museo del Louvre “desde el exterior utilizando una plataforma elevadora” y que la operación, cuidadosamente planificada, “duró siete minutos”.

Nuñez calificó el suceso como un “gran robo” y explicó que el grupo de delincuentes “había realizado labores de reconocimiento previas”, utilizando una radial para cortar los cristales e ingresar al edificio.

La policía acordonó los accesos y carreteras cercanas ante la presencia de miles de turistas, cuyas imágenes circularon ampliamente tras la evacuación y cierre inmediato del museo. El Louvre comunicó a través de su cuenta de X el cierre dominical por “razones excepcionales”, sin aportar detalles adicionales sobre el robo ni el impacto en su programación.

Según el diario Le Parissien, los responsables utilizaron un montacargas de obra para llegar directamente a la Galerie d’Apollon, espacio donde se exhiben una selección de las Joyas de la Corona francesa. Añadió que los ladrones rompieron ventanales y robaron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz”; posteriormente, una de las joyas sustraídas, al parecer la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada rota fuera del museo. Ninguna persona resultó herida durante el asalto.

Habrían ingresado por obras en la fachada que da al Sena

Los asaltantes identificaron su oportunidad en la fachada que da al Sena, donde actualmente se realizan trabajos de renovación. Esta zona, habitualmente menos vigilada por estar en obras, se convirtió en el talón de Aquiles del museo más visitado del mundo. Los delincuentes utilizaron un montacargas o plataforma elevadora —el mismo tipo de equipo que se emplea para transportar muebles— para acceder directamente al primer piso, donde se encuentra la Galería de Apolo, que exhibe una selección de las Joyas de la Corona Francesa.

La elección del punto de acceso no fue casual: les permitió llegar directamente a su objetivo sin tener que recorrer las extensas salas del museo.

