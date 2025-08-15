Robo de identidad en Bahía: Es candidato a concejal y su mujer a consejera y no lo sabían

Cuando a Milton Percy Hardcastle le empezaron a llegar mensajes de felicitaciones por su postulación como candidato a concejal por la fuerza política Construyendo Porvenir en Bahía Blanca no entendía nada.

Horas después, a través de una nota publicada por La Nueva. en la cual se detalló la conformación de las 11 listas oficializadas por la Junto Electoral de la Provincia de Buenos Aires se enteró de que le habían robado la identidad para candidatearlo para ocupar una banca en el Concejo Deliberante de esa ciudad.

De inmediato se puso en contacto con el medio bahiense y al mismo tiempo radicó una denuncia penal en Moreno 25 y otra ante la misma Junta Electoral que lo había habilitado a ser candidato.

“Es una operación fraudulenta donde la lista en la que figuro como primer candidato a concejal no tiene representación real. Todo es un fraude. La Justicia tiene que investigar”, se quejó.

“Supongo que los armaron esto tienen como fin apropiarse de recursos monetarios que el Estado da para gastos de impresión de boletas, campaña, etc. Sé que hay muchos casos como el mío en esa lista de candidatos. Lo que pasa que mi nombre no es muy común y como figuro primero rápidamente quedé expuesto”, le contó este viernes a este diario.

“A partir de ese momento hay personas que comenzaron a enterarse también que les robaron la identidad”, explicó.

Dentro de esa misma lista figura como candidata a consejera escolar su mujer Fabiana Soberón, quien tampoco firmó para ese cargo ni dio su consentimiento para participar en la contienda electoral del próximo 7 de septiembre.

Con información de lanueva.com



