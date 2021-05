Robo de identidad y estafa: hubo mediación entre Julio Garrido y el Banco Francés

5 mayo, 2021

El abogado Julio Garrido, damnificado por el robo de identidad y la estafa que perpetró un desconocido al obtener, a su nombre, un crédito de alrededor de 300.000 pesos en el Banco Francés, tuvo en las últimas horas ayer una audiencia de mediación en la dependencia de Defensa al Consumidor con representantes de la entidad de crédito.

Sin perjuicio de que no trascendieron los resultados de esta instancia, que podría incluir un acuerdo entre ambas partes, se sabe que la causa penal por los delitos mencionados continúa, instruida por el fiscal Gabriel Lopazzo.

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo la Policía Federal llevó adelante un operativo en la sucursal Tres Arroyos del Banco Francés (BBVA) ante la denuncia radicada por Garrido. El profesional había sido llamado por el área de Cobranzas de la entidad, tiempo atrás, oportunidad en que le informan que “tiene varias cuotas atrasadas de su crédito personal”, más aún, no había registrado un solo pago desde el momento del vencimiento de la primera obligación mensual. Entonces le advirtieron que si no pagaba alguna de las cuotas, el crédito iba a caer en mora y eventualmente se iba a gestionar el cobro judicial de las obligaciones incumplidas.

Garrido tuvo cuenta hace algún tiempo en el Banco Francés, pero está inactiva desde hace varios años. Al parecer la operación se hizo desde otra provincia argentina, tal vez Mendoza, y no puede establecerse aún si todo fue realizado “desde afuera”, o sea ‘hackeando’ la cuenta del damnificado, o podría existir la posible complicidad interna, lo que es objeto de investigación.

