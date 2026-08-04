Robó dos veces en Tres Arroyos: lo detuvieron en Bahía Blanca

4 agosto, 2026 838

Este martes, en Bahía Blanca, detuvieron a un joven de 21 años que había robado dos veces en Tres Arroyos.

Jesús Manuel Rivero, que tenía una orden de captura activa desde octubre de 2025 por robo calificado, resultó esta tarde aprehendido por la Policía en un operativo preventivo desarrollado por personal del Cuerpo Motorizado bahiense.

Antecedentes

El 23 de abril de 2022, en la esquina de Maipú y Dorrego, se produjo el robo de una moto Zanella ZB, propiedad de un delivery que denunció haber sido apuntado con un arma de fuego en el asalto. El análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo de Tres Arroyos permitió entonces la identificación de Rivero como presunto autor del ilícito.

El otro robo, cometido en junio de 2024 en una vivienda de Reina Margarita al 1100 de nuestra ciudad, lo realizó con otros dos hombres, dañando la puerta de ingreso y llevándose un teléfono celular, un parlante, un casco y una campera. En este caso, Rivero habría amenazado a las víctimas con un arma blanca.

La medida de captura había sido solicitada por el Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos.

Con información de La Brújula

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