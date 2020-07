Robo en Alsina al 1600: se llevaron hasta los cigarrillos

14 julio, 2020 Leido: 225

En la madrugada del lunes se produjo un robo en una vivienda de calle Alsina N° 1648. Los delincuentes habrían ingresado por una ventana y se llevaron desde electrodoméstico hasta cigarrillos y monedas.



Su propietario Nicolás Quinteros habló con LU 24 y contó que un vecino lo alertó de que tenía la casa abierta: “Cuando llegó me encontré con la ventana abierta, me faltaban cosas y la policía hizo su trabajo, más allá de eso yo sé que las cosas no van aparecer pero le pido a la gente que si sabe se acerque y me diga quienes fueron”.

De su casa se llevaron un televisor, un microondas, una pava eléctrica, un par de zapatillas, un par de botines, y además se mostró sorprendido porque también le sustrajeron perfumes, cortinas, acolchados, cubrecamas: “Es una cosa inentendible, son cosas que podes tener, te salen dos mangos. Entiendo que se lleven un Smart, que tiene un valor alto. También se llevaron otras cosas como cajas de celulares, medio atado de cigarros y seis pesos en monedas. Son boludeces”.

También dijo que le revolvieron toda la casa: “Entré a la pieza y estaba toda la ropa tirada, habrán estado buscando plata. Si bien tengo mi ingreso de plata porque trabajo 16 horas diarias, no manejo 50 mil pesos por mes, tengo un ingreso para vivir, nada más”.

Finalmente aclaró que si bien la policía estuvo trabajando en su casa, no realizó la denuncia en la Comisaria Primera: “No hice la denuncia porque es una pérdida de tiempo que no tengo ganas de pasar. Entiendo a la policía, ellos quieren hacer su trabajo y lo hacen lo mejor que pueden, pero es al pedo. Si no hay un sospechoso y si la gente no quiere decir fue X persona, ellos más de eso no pueden hacer”.

