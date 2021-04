Robo en campo cercano a Indio Rico: piden colaboración para encontrar los implementos agrícolas

9 abril, 2021 Leido: 10

Autores ignorados, la semana pasada, robaron en un establecimiento rural ubicado en la zona de Indio Rico, en cercanías del límite con Coronel Dorrego, y se llevaron un carro silero marca Ferrario y una fertilizadora Steelfert.

Bernardo Pesalaccia contó lo sucedido a LU 24 y dijo que al carro se lo habían prestado. La denuncia fue radicada en Dorrego. Pidió que si alguien tiene información sobre lo ocurrido o si ofrecen los implementos agrícolas a la venta dé aviso.

“Tengo un campo arrendado en la zona de Indio Rico, en el partido de Coronel Dorrego, y otro en Descalzi, en el cual terminamos de sembrar el jueves 1 a la noche y llevé las herramientas hasta donde fue el hecho. Las dejé alrededor de las 20 horas y me vine hacia Tres Arroyos”, relató.

“El sábado a la mañana va el dueño del campo a buscar una fertilizadora de su propiedad y se encuentra con que la tranquera de la calle estaba sin candado, yo la había dejado cerrada bien, y se encuentra con el faltante. Él no sabía que al carro silero yo lo había dejado ahí. Me llama para anoticiarme que faltaba la fertilizadora y no le comenté del carro, no me percaté que podía faltar también”, agregó.

Además, expresó que fue “el lunes a la mañana al campo y cuando entro me doy cuenta que faltaba el carro. Hasta ahora no tengo noticias. Rompieron el candado y no sacaron más nada”, expresó.

Detalló que “el carro es marca Ferrario, de 7/8 toneladas, color naranja con unos parantes blancos, “muy llamativo porque estaba en muy buen estado. A mí me lo había prestado un amigo de Tres Arroyos para llevar unas semillas para sembrar avena en Descalzi. La fertilizadora es chica y marca Steelfert”.

“Si a alguien se las ofrecen, se entera o vio algo que me avisen para poder dar con las herramientas. Nos tenemos que dar una mano entre todos”, finalizó.

Volver