Robo en Claromecó: “Hubo entre 7 y 10 robos similares en el mismo barrio a la misma hora”

2 marzo, 2021 Leido: 260

Martin Bermejo ha sido el damnificado, junto a su familia, de un robo en su casa de Claromecó el día domingo. Hizo pública su denuncia por las redes sociales y también en dependencia policial con intensión de recuperar los elementos sustraídos de su vivienda. En la mañana de hoy dialogó con LU24 para comentar los detalles de lo sucedido.

“El domingo a la tarde después del dia de playa llegamos a casa y vimos que habían roto una ventana, habían entrado y nos habían robado un montón de cositas” indicó Bermejo, resaltando que en toda la historia de la casa en la que primero vacacionaron sus padres, y ahora él con su familia nunca habían sufrido ningún tipo de robo, pero ahora “nos tocó”.

La vivienda se encuentra ubicada en la calle 21 entre 28 y 30, y según publicó Bermejo en redes sociales le llevaron un reloj Garmin Vivoactive 3, tres cañas de pesca embarcada completas, un reel Okuma rotativo, otro Penn rotativo y uno Sumax frontal, además de un termo marcan Stanley de color azul.

“Si empezás a sumar todas las cositas, a la hora de reponerlo es un montón de plata, arreglar la ventana rota, y también encontrarte con el desorden, el trago amargo es un garrón” lamentó el damnificado, expresando también que no posee alarma ni cámaras en la vivienda.

Por otra parte, comentó que además de realizar la denuncia policial, decidió publicar también lo sucedido en las redes sociales “hice la publicación para ver si aparecen vendiendo las cosas, y empezaron amigos a compartir y me empezaron a contactar vecinos, hay entre 7 y 10 robos en ese barrio a la misma hora, muchos no habían denunciado”.

Sostuvo Bermejo, que “datos concretos no hemos recibido, estaban todos en la playa no andaba nadie” y además agregó que “fue un robo raro porque había dos parlantes, una cámara Go Pro y no la llevaron”, resaltando que no sustrajeron cosas grandes, y en todos los robos similares ese día, en ese barrio, faltaron cosas del mismo estilo.

Para finalizar, relató que “rompieron la ventana y salieron por la puerta del frente porque estaba la llave adentro” y también “prendieron todas las luces, nos llamó la atención cuando llegamos de la playa que estaban las luces prendidas y la puerta abierta”.

